Erzurum Yurtları, 18 Bin Öğrenciye Barınma İmkanı Sunacak

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne (GSİM) bağlı öğrenci yurtlarında 18 bin 12 öğrenci barınacak.

Erzurum GSİM'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) 2025-2026 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Buna göre, GSB Erzurum Yurtları için bu yıl başvuran 5 bin 237 öğrenciden 5 bin 27'si yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, kuruma bağlı tüm yurtların öğrenciler için hazır hale getirildiğini, öğrencilerin Erzurum'daki evinin GSB yurtları olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile 100 bine yakın öğrencinin bulunduğu Erzurum'da eğitim için gelecek öğrencilere GSİM tarafından geniş yurt imkanlarının sağlandığını kaydeden Çakmur, şu ifadeleri kullandı:

"Kentteki tüm yurtlar, öğrenciler için hazır hale getirildi. Yaz boyunca nöbetçi yurtlarımızın haricindeki yurtlarımızda bakım, onarım çalışmalarımızı tamamladık. Asansör, boya badana, ıslak zemin onarımı gibi tüm çalışmalarımız bitti. Nöbetçi yurtlarımızın da bakımlarını tamamladık. Bu yıl 18 bin 12 öğrencimize hizmet edecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."

GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel de 17 yurtta öğrencilere barınma imkanı sağladıklarını belirterek, toplam kapasitelerinin 19 bin 153 olduğunu, 2025-2026 öğretim yılında GSB Erzurum yurtlarında 18 bin 12 öğrencinin barınacağını bildirdi.