Erzurum ve Tunceli'de Kar ve Tipi Nedeniyle 96 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
Erzurum ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 58 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamazken, Tunceli'de 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.