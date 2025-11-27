Erzurum ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 447,5 Kilogram Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum ve Mersin'de düzenlenen narkotik operasyonunda toplam 447,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
