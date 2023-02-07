Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı daha gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum ve Kars'tan 14 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum ve Kars'tan 14 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Belediye çalışanları, iş insanları ve hayırseverlerin yardımıyla toplanan ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan üçüncü yardım konvoyu yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı önünde hazırlanan 3 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, gazetecilere, vatandaşların gün içerisinde toplanma ve sevk merkezimize getirdikleri su, gıda ve diğer malzemelerinin naklini yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 10 tırı deprem bölgesine gönderdiklerini aktaran Kılıç, "Yardımlarımız artarak devam edecek. Sabah saatlerinde de 300 kişiden oluşan gönüllü ekibimizi deprem bölgesine göndereceğiz. İş makinelerimiz ve lojistik yardımlarımızı da deprem bölgesine ulaştıracağız." dedi.

Aziziye Belediyesi tarafından AFAD Başkanlığı öncülüğünde yürütülen yardım kapsamında ise deprem bölgesindeki ihtiyaç doğrultusunda malzemeler hazırlandı.

Belediye tarafından oluşturulan yardım noktalarında paketlenen malzemeler, 4 tıra yüklenerek Şanlıurfa'ya gönderildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ülke olarak kendilerini derin üzüntüye sevk eden depremin ardından yardım seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Deprem bölgesine dün iş makinası, arama ve kurtarma çalışmaları için eğitimli personel gönderdiklerini hatırlatan Orhan, "Şu ana kadar 4 tır yardım malzemesini deprem bölgesine sevk için yönlendirdik. Belediyemizde toplanan yardım malzemelerini yüklemeye devam ettiğimiz bir o kadar daha tır var. AFAD'ın sevk ve idaresiyle yardım konvoyları Şanlıurfa'ya gidecek ve oradan deprem bölgesine dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Orhan, dadaşların uzattığı yardım elinin depremzedelere ilaç, şifa, güç ve tutacakları dal olmasını diledi.

Tortum ilçesinden destek

Tortum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Tortum Belediyesi tarafından da "Haydi Tortum Gün Birlik ve Beraberlik Günü" kampanyası düzenlendi.

Vatandaşların belediyeye ait depoya getirdiği yaşam ve gıda maddeleri, burada paketlendi.

Yoğun kar yağışı altında jandarma, polis, kurum görevlileri ve vatandaşlar tarafından yüklenen tır, dualarla Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kaymakam Fatih Bayram, Tortum'un duyarlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kampanyanın ilk olduğunu bildiren Bayram, "Bu son olmayacak. Devlet millet birlikteliğiyle el ele vererek bu zor günleri aşacağız. İnşallah yardımlarımız en kısa sürede afet bölgesine ulaşacak." dedi.

Belediye Başkanı Muammer Yiğider ise duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Kampanyaya hemen cevap vererek yardıma koşan vatandaşlarımızın yardımlarını afet bölgesine gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta da AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde toplanan malzemeler, 6 tıra yüklenerek depremzedelere gönderildi.

Köy, ilçe ve kent merkezinden gelen çeşitli yardımlar, AFAD'da gönüllüler tarafından paketleniyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.