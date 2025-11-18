Haberler

Erzurum ve Kars'ta Yoğun Sis ve Kazalar

Erzurum ve Kars'ta Yoğun Sis ve Kazalar
Erzurum ve Kars'ta yağmur ve kar yağışının ardından etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Erzurum'da yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı, 13 yaralı hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji, sis ve buzlanmanın gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

YAĞMUR ve kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Erzurum ve Kars'ta sis etkili oldu. Erzurum'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı, yaralanan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yağışlı geçen hafta sonunun ardından hava sıcaklıklarının düştüğü Erzurum'da gece saatlerinde yoğun sis oluştu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte ulaşımda güçlükler yaşandı. Yoğun sis kent merkezi ve kara yollarında çok sayıda hasarlı kazaya sebep oldu. Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamderesi mevkisinde zincirleme kaza meydana gelirken, Kuzey Çevre Yolu'nda yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı. Erzurum'dan Van'a gittiği belirlenen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi Erzurum'daki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte araçların camları dondu. Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş mahallesinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan Songül Asar, yoğun sisle karşılaştıklarını söyleyerek, "Bugün 18 Kasım. Aslında çoktan kar yağması gerekiyordu. Bugün sisten göz gözü görmüyor bir haldeyiz. Kar yağmadan araç camları buzlandı diyebiliriz. Şu anda 10 dakikadır aracın camlarını temizlemeye çalışıyor" dedi.

Erzurum'da etkili olan sis, fotoğraflık görüntüler ortaya çıkardı. Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve kuşların çatısına konduğu Lalapaşa Camisi de sisle kaplandı.

KARS'I DA ETKİLEDİ

Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir genelinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi sonucu bitkilerin üzerinde, araçların üzerinde ve camlarında kırağı oluştu. Soğuk havaya hazırlıksız yakalanan sürücüler, özellikle açık alanda park edilen araçların camlarının tamamen buz tutması nedeniyle zorluk yaşadı. Birçok sürücü işe gitmek için önce buz tutan camları kazıyıp temizledi. Trafikte zaman zaman aksaklıkların yaşandığı kentte, polis ekipleri sürücülere hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji ise sis ve buzlanmanın gün içinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, gece az bulutlu ve açık geçen bölgede sabah saatlerinden itibaren pus ve sisin etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini de açıkladı.

