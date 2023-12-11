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Erzurum ve Kars'ta Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum ve Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Erzurum'da gece sıfırın altında 3 derece ölçüldü ve araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı tuttu. Kars'ta ise sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü ve buzlanma meydana geldi. Sarıkamış ilçesinde su birikintileri buz tuttu ve bina çatılarında sarkıtlar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ardahan'da ise bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için branda ve halıyla örttü.

Erzurum ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Soğuk hava dolayısıyla araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Kars'ta da buzlanma meydana geldi.

Sarıkamış ilçesinde su birikintileri buz tuttu, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Buzlanmanın meydana geldiği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan'da ise bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerini branda ve halıyla örttü.

Kaynak: AA / Güncel

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