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Erzurum ve Kars'ta Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

11 Aralık 2023 11:01 Son Güncelleme: 11:02 Abone Ol

Erzurum ve Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Erzurum'da gece sıfırın altında 3 derece ölçüldü ve araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı tuttu. Kars'ta ise sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü ve buzlanma meydana geldi. Sarıkamış ilçesinde su birikintileri buz tuttu ve bina çatılarında sarkıtlar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ardahan'da ise bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için branda ve halıyla örttü.