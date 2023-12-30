Erzurum ve Kars'ta Sağlık Çalışanlarından İsrail'e Tepki

Erzurum ve Kars'ta sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüş" eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Erzurum'da, Kars Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen doktor ve sağlık çalışanları, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, şehit mezarlarının bulunduğu alana kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden sağlık çalışanları, basın açıklaması için şehitlikte bulunan anıtın önünde toplandı.

Uzman doktor Muhammet Mutlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anarak, basın açıklamasını okudu.

İsrail'in, Gazze'ye havadan ve karadan ölüm yağdırdığını, bölgeye giden yardımların da engellendiğini dile getiren Mutlu, Gazze'de yaralananların, anesteziye ulaşamadıkları için yaralanan uzuvlarının uyuşturulmadan kesildiğini aktardı.

"Filistin'de sadece Filistinliler değil, insanlık ve evrensel hukuk ölüyor"

Mutlu, konuşmasına şöyle devam etti:

" Gazze'de açıklanan rakamlara göre 7 binden fazla kişi kayıptır. Nereye götürüldükleri, nelere maruz bırakıldıkları meçhuldür. Yetkililer, terörist İsrail'in Filistinli şehitlerimizin bedenlerini kaçırdıklarını, bazılarının organlarını çalarak daha sonra Filistinlilere geri verdiklerini ifade etmektedir. Terörist İsrail, elinde bulunan Filistinli esirlere de işkence ve kötü muamelelerde bulunmaktadır. Sadece 3 ay içerisinde geri verilen esirler artık tanınmaz hale gelmiştir. Bazı mahkumlar işkence ve kötü muamelelere dayanamayıp, akıl sağlıklarını dahi kaybetmiştir. Dünyanın gözü önünde zalimler, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayıyorlar. Buradan tüm dünya liderlerine sesleniyoruz ve diyoruz ki artık bu zulüm ve soykırıma son verin. Filistin'de sadece Filistinliler değil, insanlık ve evrensel hukuk ölüyor."

İsrail ile olan tüm ticari faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, vatandaşlara da boykot çağrısında bulundu.

Kars

Kars'taki sağlık çalışanları da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Kars Fethiye Camisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş, Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" yazılı pankartla Faikbey ve Atatürk Caddesi'nden Kars Kalesi'ne kadar yürüdü.

Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan Dr. Betül Feraye Kurt, Gazze'deki katliamların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Maalesef geçtiğimiz hafta siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri, alçak saldırıları ile 12 kahraman askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar, siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti." ifadesini kullandı.

" İsrail, 7 Ekim'den bu yana onlarca doktoru tutukladı"

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak "terör, soykırım ve işgal"e karşı yürüyüşlerini, 7. haftasında yaklaşık 40 ilde tek yürek olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündemden düşürülmeye çalışılsa da kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüz ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İsrail, 7 Ekim'den bu yana onlarca doktoru tutukladı, onlarcasının ise nerede olduğu hala bilinmiyor. Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Toplam sayısı 54 olan pek çok kıdemli doktor, neredeyse 1 aydır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor."