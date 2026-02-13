Haberler

Erzurum ve Kars'ta 186 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Erzurum'da 171, Kars'ta 15 yerleşim yeri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yetkililer yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte kar ve tipi nedeniyle 171 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
