Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
Erzurum ve Kars'ta devam eden kar yağışı, kent merkezlerini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına başladı.
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kent merkezindeki tarihi Erzurum Kalesi, Lalapaşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'nin çevresi de karla kaplandı.
Belediye ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışması başlattı.
Kars
Kars'ta da kar yağışı etkili oluyor.
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Kars Kalesi ve çevresi beyaza bürüdü.