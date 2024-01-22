Erzurum ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi dolayısıyla 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 144 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ta da kar ve tipi sebebiyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.