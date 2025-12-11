Erzurum ve Kars'ta 5 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Horasan ilçesindeki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyünün yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Ardahan'da ise soğuk hava ve sis nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.