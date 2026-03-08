Erzurum ve Kars'ta 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplamda 183 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Erzurum'da 152 mahallede ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.
Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 183 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 152 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars merkezde 1, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 7, Digor'da 13, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik