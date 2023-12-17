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Erzurum ve Kars'ta Kar Etkili Oluyor

17 Aralık 2023 17:00 Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Erzurum ve Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başladı.