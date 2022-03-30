Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor - Haberler

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Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor

Erzurum ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 77 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını iş makineleri desteğinde aralıksız sürdürüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum, Kars, kar, Güncel, Haberler

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