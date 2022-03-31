Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor - Haberler

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Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 62 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri de Erzurum-Tekman kara yolunda metrelerce karla mücadele ediyor. Kent merkezinden Tekman ilçesine ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanıyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum, Kars, kar, Güncel, Haberler

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