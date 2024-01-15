Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da 9 kırsal mahalle, Iğdır'da ise 10 köy kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumda. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdır'da da kar ve tipi nedeniyle 10 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışma yürütüyor.