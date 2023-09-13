Erzurum ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelen serin havayla birlikte, 4 ila 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiğini ifade etti. Serin havanın 15.09.2023 cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. - ERZURUM