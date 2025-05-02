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Erzurum ve Çevresinde Kuvvetli Yağış İçin Sarı Kodlu Uyarı

Erzurum ve Çevresinde Kuvvetli Yağış İçin Sarı Kodlu Uyarı
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Meteoroloji, Erzurum ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Erzurum ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kod"lu uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, bölgede (sorumluluk alanlarındaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta) yerel kuvvetli sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden "sarı" kod" uyarısında bulunuldu.

Yağış anında ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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