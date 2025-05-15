Erzurum ve Çevresinde 'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' Gerçekleştirildi

Erzurum ve Çevresinde 'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da düzenlenen 'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü', Uluslararası Aile Günü kapsamında aile kavramının önemini vurguladı. Etkinliklerde katılımcılar, aileyi destekleyen dövizler taşıdı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da, "Aile Yılı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda Lalapaşa Cami önünden başlayan yürüyüş, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sona erdi.

Yağmur altında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, ailenin önemini vurgulayan dövizler taşıdı.

Etkinlik, aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve tüm dünyada 15 Mayıs'ta kutlanan "Uluslararası Aile Günü" kapsamında gerçekleştirilerek, aile kavramının evrensel boyuttaki önemine işaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aileyle ilgili çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlardan Filiz Atıcı ise aileyi her şeyden önce desteklediği için yürüyüşe katıldığını belirtti.

Yürüyüşe, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı'nda başlayan yürüyüş, tarihi Ardahan Köprüsü'nde tamamlandı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bekir Tancı, burada yaptığı konuşmada, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Aile, birey ve toplum arasında köprüdür. Aile, mutlu ve huzurlu olursa millette güçlü ve kuvvetli olur." dedi.

Erzincan

Erzincan'da ise Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş öncesi katılımcılar, Halitpaşa Caddesi'nde bir araya geldi.

Kızılay Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterisini izledi, kurulan stantlarda engelli ve yaşlı vatandaşların açtığı sergileri gezdi.

Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, gazetecilere, Aile Yılı kapsamında Uluslararası Aile Günü'nde kamu kurumlarının temsilcileri, aileler ve öğrencilerin katılımıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de 2025'in "Aile Yılı" olması dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, aileler ve öğrencilerle keyifli anlar yaşadıklarını anlattı.

Ağrı

Ağrı'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'nde buluştu.

Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki ve katılımcılar, daha sonra Abide Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte katılımcılar, ailenin önemini vurgulayan pankart ve dövizler taşıdı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı

Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.