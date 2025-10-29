Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Erzurum'da, Vali Mustafa Çiftçi'nin Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından her yıl Hastaneler Caddesi'nde yapılan kutlama programı, yoğun sağanak nedeniyle Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 102. yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin, sadece bir yönetim şekli değil, erdemin, faziletin, millet iradesinin ve en yüksek medeniyet seviyesine ulaşma azminin adı olduğunu söyledi.

Erzurum'da eğitimden ulaşıma, tarımdan sağlığa kadar her alanda yapılanların Cumhuriyet'in sunduğu imkanların yansıması olduğunu ifade eden Çiftçi, "Ancak unutmayalım ki bu kutlu emanetin korunması ve kollanmasında Türk gençliğinin bekçiliğine her daim ihtiyacımız olacaktır. Milli Harp Sanayisini kurabilmiş, bölgesinde güçlü bir aktör olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, dostlarına güven verirken düşmanlarını da korkutmaya devam etmektedir. Bu nedenle bize bırakılan bu en büyük mirası korumak, kollamak ve yaşatmak en temel ve kutsal görevimizdir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran ve bar ekibi gösteri yaptı, şiirler okundu.

Program, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Bando ekibinin seslendirdiği marşlarla sona erdi.

Ardahan

Ardahan'daki törenlerde, ilk olarak Vali Hayrettin Çiçek, makamında tebrikleri kabul etti.

Kongre Caddesi'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Havanın yağışlı olması nedeniyle halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gibi bazı etkinlikler iptal edildi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Stadı'nda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Aygöl, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programda şiirler okundu, müzik dinletisi, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

Jandarma komando timlerinin de gösteri yaptığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kentin Ovacık, Pertek, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla törenler düzenlendi.

Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ağrı Adliyesi önünde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars Valisi Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Naci Türe, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu ile Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile diğer ilgililer katıldı.

Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Kentteki törenler, olumsuz hava şartları nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlama programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Jandarma komando timlerinin gösteri yaptığı programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Iğdır

Iğdır'da kutlama programları Atatürk Caddesi üzerindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlendi.

Spor gösterilerinin yapıldığı programda, şiirler okundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.