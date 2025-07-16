Erzurum ve çevre illerde '15 Temmuz anma etkinlikleri' yapıldı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak tüm şehitlere rahmet diledi.

İhanetle kahramanlığın 15 Temmuz'da aynı anda yaşandığını ifade eden Çiftçi, "15 Temmuz hain terör örgütünün tam 50 yıl boyunca sinsice kuşattığı devleti fiilen teslim almak üzereyken tüm planlarının milletin çelik sinesine çarparak paramparça olduğu günün adıdır. 15 Temmuz, Türkiye'nin işgal edilemez olduğunu tüm dost ve düşmanların bir kez daha anladığı o kutlu gecedir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 15 Temmuz'da ezan, bayrak ve vatana namahrem elinin değdirilmediğini belirterek, "O gece tüm millet olarak İslam ümmetinin ve Türk dünyasının son kalesi olan ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti düşmesin diyerek fert fert ay yıldızlı bayrağımıza sancak olduk. Bugün o kaleyi daha da sağlamlaştırmak için terörsüz Türkiye hedefiyle ileriye doğru hep birlikte yürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sancak Koşusu'na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Çiftçi'ye takdim etti.

Meydandakilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki anma programında yaptığı konuşma izletildi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi'nin gösteri sunduğu program, şiir dinletileri, gazi ve şehit yakınlarına plaket takdimleri ile devam etti.

Tunceli

Tunceli'de de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Paşalar Camisi İmam Hatibi Nureddin Deniz Kuran-ı Kerim okudu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Aygöl'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı olarak katılımcılara izletildiği programda, şiirler okundu, belgesel gösterimi yapıldı.

İl Müftüsü Mustafa Şanver'in dua etmesinin ardından programda, müzik dinletisi ve kum saati gösterisi yapıldı, katılımcılar "demokrasi nöbeti" tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da Milli Egemenlik Parkı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz dua etti.

Vali Hayrettin Çiçek, 15 Temmuz darbesinin 9'uncu yılında bir araya geldiklerini belirterek, o gün halkın direniş gösterdiğini, aynı direnişin Ardahan'da da gerçekleştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı olarak izletildiği programda, şiirler ve ilahiler okundu.

Sela okunması sonrası katılımcılar "demokrasi nöbeti" tuttu.

Ağrı

Ağrı'da Vali Mustafa Koç, Burçin Uysal Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Ardından Abide Meydanı'na geçen il protokolü, vatandaşlar ile sporcular, meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde "Zaferin Adı Türkiye" sloganıyla yürüyüş yapıp Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinin en alçak ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

15 Temmuz gecesinde milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek ve tek bilek olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Milletin silahını millete doğrultan, demokrasiyi hedef alan, bağımsızlığımızı ve geleceğimizi yok etmek isteyen hain bir şebeke FETÖ yalnızca bir darbe girişiminde değil, bu millete, bu topraklara ve bu bayrağa duyduğu kini açıkça ortaya koydu. Ama unuttukları çok önemli bir gerçek vardı. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştu. Bu millet hiçbir zaman esareti kabul etmemişti. Bu bayrak, rengini şehitlerimizin canından almış, semalarda özgürce dalgalanmak için ebediyen gönderde kalmaya yemin etmişti."

Programda çeşitli yarışmalarda derece yapan sporculara Vali Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, ödül verdi.

Kars

Kars'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kars Kalesi eteklerinde ellerinde 100 metre uzunluğundaki dev bayrakla yürüyüşe katılan vatandaşlar ile askeri birlikler, Atatürk ve Faikbey caddeleri üzerinden 15 Temmuz 2016'da darbecilerin püskürtüldüğü eski İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne geldi.

"Zaferin Adı Türkiye" temalı araç konvoyuyla devam programda, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile protokol üyeleri konvoya katılanları selamladı.

Vali Ziya Polat, darbe girişimine siper olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu topraklar Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya giriş toprakları, bu topraklar Gazi Karslı hemşerilerimin Ruslarla mücadelesinde Gazilik madalyası alan Gazi Kars, bu topraklar 10 binlerce beyaz kefen giymiş yiğitlerimizin vatanı, elbet bu toprak ve bu topraklarda yaşayan yiğitler bu hainlere geçit vermeyecekti, vermedi de." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Erzincan

Erzincan'da 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz için Tercan ilçesi Kurukol köyünde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Gündüz ailesini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, beraberindekilerle Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşın da mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

Etkinlikler kapsamında ikindi namazı öncesinde şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı.

Daha sonra Valilik Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Kızılay Meydanı'ndaki etkinlikte ise, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Aydoğdu'na takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin tarafından dua edildi.

Şiirler okunduğu, belgesel gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Vali Aydoğdu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Katılımcılar zaman zaman yağan yağmur altında "demokrasi nöbeti" tuttu.

Iğdır

Iğdır'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen programa, Vali Ercan Turan, protokol üyeleri, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, konuşmasında "Devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece milletimiz, kalbindeki cesaret ve inanç ile ne bir geri adım attı ne de sarsıldı." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Bayrak Yarışı'na katılan öğrenciler, Vali Turan'a Türk bayrağını teslim etti.

Ayrıca tüm illerdeki camilerde gece sela okundu.