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Erzurum ve Ardahan'da Soğuk Hava ve Buzlanma Etkisi

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Erzurum'da gece sıfırın altında 5 derece ölçülen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zorluk çekiyor. Ardahan'da ise soğuk hava ve yer yer etkili olan kar nedeniyle buzlanma ve tipi yaşanıyor.

Erzurum'da soğuk hava ve buzlanma, Ardahan'da soğuk hava, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buzla kaplandı, şadırvanlar dondu.

Belediye ekipleri, kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Soğuk havanın yanı sıra yer yer kar etkili oldu.

Kar, kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüşüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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