Erzurum ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oldu

Yüksek kesimleri karla kaplı Erzurum ile Ardahan'ın kent merkezlerinde, kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Kar ve buzlanmadan dolayı maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği kentte, tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk çekti.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ardahan'da da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü, araç ve yollar karla kaplandı.

Öte yandan, Erzincan-Tercan kara yolunda plakası henüz belirlenemeyen tırın kar ve tipi nedeniyle kayması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.