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Erzurum ve Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

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Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle toplamda 234 yerleşim yerinin yolu kapandı. Erzurum'da 222 kırsal mahallenin ulaşımı sağlanamazken, Ardahan'da da 12 köy yolunda ulaşım imkansız hale geldi. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 222 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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