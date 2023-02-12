Erzurum ve Ardahan'da depremzedeler için yardımlar sürüyor

Erzurum ve Ardahan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım seferberliği sürüyor.

Erzurum ve Ardahan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım seferberliği sürüyor.

Kayakla atlama sporcuları Fatih Arda İpcioğlu, Muhammet İrfan Çintımar ve Muhammed Ali Bedir, bir araya gelerek bölgeye gönderilmek üzere kışlık giyecek ve milli takım kıyafetlerinin yanı sıra gıda malzemesi topladı.

Sporcular, yardım malzemelerini kentteki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ne götürerek görevlilere teslim etti.

Sporcular adına açıklama yapan İpcioğlu, deprem bölgesinde ihtiyacı olanlara destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Herkesi yardım yapmaya çağıran İpcioğlu, "Türkiye Kayakla Atlama A Milli Takım sporcuları olarak ülkemizde gerçekleşen ve asrın felaketi olan bu yıkıcı depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet kurtarılanlara sabır ve şifa diliyoruz. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Elimizden geldiğince bu depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz ve bu sağduyuya herkesi davet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan'da SMS kampanyası

Ardahan'da da İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesindeki yaraların hızlı şekilde sarılması için "Kardeşinin elini bırakma" kampanyası başlattı.

Kampanya ile kentteki öğretmen, öğrenci ve velilerin günlük bir SMS mesajı atması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, depremin ardından kurum olarak el birliğiyle sahada olduklarını söyledi.

Bulut, kampanyanın bir ay süreceğini kaydetti.