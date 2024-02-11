Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunda Erzurum'da 7 köy yolunda ulaşım yapılamıyor. İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 8 Ardahan'da 7 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.
İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.