Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz dolayısıyla gazi ve şehit yakınları onuruna yemek verildi

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini rahmet ve saygıyla andıklarını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu güzel ülke, içinde bulunduğumuz bu huzur ortamı, gurur ve iftihar vesilemiz vatanımız işte bu fedakarlıklar sayesinde bizim. Bu bakımdan vatanımızda, huzurumuzda emeği olan tüm şehitlerimizi bir kere daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Allah birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin."

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

15 Temmuz gazisi Zafer İpek ise organize edilen programın şehit ve gazilere verilen önemin ifadesi olduğunu dile getirdi.

Programa, Vali Çiçek'in eşi Berna Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Erzurum

Erzurum'da da Palandöken Dağı eteğindeki Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste şehit ailelerine ve gazilere yemek verildi.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe kaymakamları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.