Erzurum ve Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
Erzurum ve Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aletler ele geçirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyonda, 192,21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Çalışmalarını genişleten ekipler, kent merkezi ile Ağrı'da farklı operasyonlar düzenledi.
Çalışmalar sonucu, 1 kök Hint keneviri, 1 kurusıkı tabanca, 8 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 14 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.