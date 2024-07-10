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Erzurum ve Ağrı'da Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu

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Erzurum ve Ağrı'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu. Palandöken Dağı'nın zirve noktaları ise dolu nedeniyle beyaza büründü. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken Dağı'nın zirve noktalarında ise dolu etkili oldu.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Palandöken Dağı'nın zirve noktaları da dolu nedeniyle beyaza büründü.

Öte yandan yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları zirveye çıkan yola savruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina çatılarının altına ve iş yerlerine girip yağışın durmasını bekledi.

Öte yandan il merkezine bağı Aşağı Saklıca köyüne bağlı Mamik mezrasında dün meydana gelen selde suya kapılan otomobil, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Palandöken Dağı Erzurum Ağrı Yaşam Güncel Haberler

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