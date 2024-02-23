Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Ağrı'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, 103 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ağrı'da ise 112 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yapıyor.
Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün gece özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 103 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.
Ağrı'da da 112 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yapıyor.