Üye Girişi
Haberler

Erzurum ve Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle 516 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Güncelleme:

Erzurum'da kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu, Ağrı'da ise 386 köye kar yağışı nedeniyle ulaşılamıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.

Kar nedeniyle il genelinde 386 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Ağrı Ulaşım Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli? Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title