Erzurum ve Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle 516 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor
Erzurum'da kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu, Ağrı'da ise 386 köye kar yağışı nedeniyle ulaşılamıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Ağrı
Ağrı'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.
Kar nedeniyle il genelinde 386 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.