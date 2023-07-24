Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Basın Bayramı Kutlama Mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, basında sansürün kaldırılmasının demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir başlangıç olduğunu belirtti ve basının toplumsal görevini vurguladı. Ayrıca, basın özgürlüğünün sağlanması için engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Mesajında, basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir etti ve 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Türk Basınında sansürün kaldırılmasının 115. yıl dönümünün kutlandığını dile getiren Vali Memiş, "Basında sansürün kaldırılması, demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir başlangıç ve dönüm noktası olmuştur" dedi.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini kaydeden Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin göstergesidir. Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda; hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verilmekte ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlarımızın, ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir. Tüm basın mensuplarının özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu vesileyle, görevleri esnasında zor şartlarda dahi büyük bir özveriyle çalışan basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Görevleri başında yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyor, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir geyret ve istekle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleriyle birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum." - ERZURUM