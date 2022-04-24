Erzurum Valisi Okay Memiş, polislerle iftar programına katıldı Açıklaması

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bölgemizde bir tane terör unsuru bulunmamaktadır ama olmayacağı anlamına da gelmemektedir. 24 saat uyanık olmak zorundayız." dedi.

Vali Memiş, çevik kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programında konuşan Vali Memiş, polislerden tüm vatandaşlara karşı eşit mesafede olmalarını istedi.

Memiş; Türk, Kürt, Çerkez; herkesin et ve tırnak gibi olduğuna dikkati çekerek, "Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan ülkemizin yasalarına harfiyen uymak zorundayız. Biz herhangi bir dernekten ya da STK'dan maaş alan insanlar değiliz. Devlet bize maaş öderken Türk müsün, Kürt müsün diye sormaz. Bunun için tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede olmak zorundayız. Eline silah alıp bu ülkeyi bölmek isteyen eşkıyalara karşı ise toleransımız sıfırdır." diye konuştu.

Kentte göreve başladığı günden bu yana var olan terör unsurlarını yok ettiklerini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Allah hepinizden razı olsun. Şu anda bölgemizde bir tane terör unsuru bulunmamaktadır ama olmayacağı anlamına da gelmemektedir. 24 saat uyanık olmak zorundayız. 20 ilçeye, 2 bin köyümüze ve yaklaşık 1 milyon nüfusa hizmet ediyoruz. Burası Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer. Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız görevlerini çok iyi yaptı. Sağlıkçılarımız büyük kahramanlık gösterdi ama o kuralları uygulayan da bizim polisimiz ve jandarmamızdır. Tedbirleri uygulamasaydık pandemiyi başarılı bir şekilde atlatamazdık. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

İftar programına Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.