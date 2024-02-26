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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere'deki Heyelan Sonrası İncelemelerde Bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesinde meydana gelen küçük çaplı heyelan sonucu hasar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, olayın neden kaynaklandığını ve alınması gereken tedbirleri değerlendireceklerini belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesinde küçük çaplı heyelan sonucu yuvarlanan taşların hasar verdiği ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Çaybaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrası Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindekiler bölgeye gitti.

Alanda inceleme yapan Çiftçi, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi, yaptığı konuşmada, küçük çaplı bir heyelanın yaşandığı haberi üzerine ilçeye geldiklerini söyledi.

Mahalledeki iki ev ve iki dükkanın heyelandan etkilendiğini belirten Çiftçi, "AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerimiz olayın hemen ardından bölgeye intikal etti. Detaylı çalışmalar yapıldı ve bunların neticesini Valilik'te değerlendireceğiz. Neden kaynaklandığını ve ne tür tedbirler almamız gerektiğini de bu toplantı neticesinde netleştireceğiz." dedi.

Vali Çiftçi, kaya parçalarının bazı ev ve dükkanların duvarlarını patlattığını gördüğünü dile getirerek, "Bunları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz hasar tespit çalışmaları kapsamında değerlendirecekler. Şu an büyük bir hadise olmadığını da yerinde yaptığım inceleme neticesinde gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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