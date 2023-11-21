Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken İlçesi Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken İlçesi Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların toplumsal entegrasyonunu destekleyici kurs hizmetleri sunan merkezde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kursiyerlerle bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken İlçesi Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Ziyarete, Vali Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ile eşleri katıldı.

Vali Çiftçi, Palandöken Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete giren ADEM'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların toplumsal entegrasyonunun artırılmasını destekleyici kurs hizmetleri sunan merkezde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kursiyerlerle bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Kadınların öz becerilerini tanımak suretiyle toplumsal entegrasyonunun artırılmasının önemine dikkat çeken Vali Çiftçi, "Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlarımız, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor. Merkezlerimizde kurslara katılan kadınlarımız, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle, kendi iş yerini açabilme imkanına kavuşabiliyor." dedi.

Merkezde; giyim, mefruşat, halı dokuma, el sanatları, cam boyama gibi kurs programlarının yanı sıra yetişkinlere yönelik okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri de veriliyor. 120 kursiyerin hizmet aldığı merkezde, kursiyerlerin çocukları için kreş ve etüt salonu da bulunuyor.

Aile Destek Merkezleri- ADEM

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınlarımızın toplumsal entegrasyonunu sağlamak amacıyla, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönlerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüten Aile Destek Merkezleri, kısaca ADEM olarak adlandırılıyor. Ülkemizde halihazırda 31 ilde 201 Aile Destek Merkezi hizmet veriyor. - ERZURUM