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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Ayrıca, ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, "Halkımızı uyarıyorum, lütfen bu tür kişilere (dolandırıcılara) itibar etmeyiniz, kanmayınız, kimseye para göndermeyiniz. Polis, savcı, asker sizden telefonla para talep etmez, bankaya gitmenizi istemez." dedi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz'ün katılımıyla Emniyet Müdürlüğünde "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Kentte 2023 ve 2024 yılının ocak ve şubat ayları asayiş oranlarına göre "dolandırıcılık" olaylarının yüzde 137 arttığının tespit edildiğini belirten Çiftçi, "Özellikle sosyal medya veya telefon üzerinden gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık' olaylarında ilimizde ve ülke genelinde bir artış söz konusu. Halkımızı uyarıyorum, lütfen bu tür kişilere itibar etmeyiniz, kanmayınız, kimseye para göndermeyiniz. Polis, savcı, asker sizden telefonla para talep etmez, bankaya gitmenizi istemez." dedi.

Ramazan ayı nedeniyle kentte artan dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını aktaran Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı münasebetiyle saygıdeğer halkımızın merhamet duygularını istismar etmek isteyen dilencilere fırsat vermeyeceğimizi buradan duyurmak isterim. İhtiyacı olanlar; Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarına başvursunlar, dilencilik yapmasınlar. Bu hususta önceden beri sergilediğimiz duruşun değişmeyeceğini tekrar hatırlatmak isterim."

Vatandaşların ramazan ayında daha hassas olmaları gerektiğini ve herhangi bir ihtiyaç sahibinin olması halinde Valilik ve kaymakamlıklara irtibata geçilmesini isteyen Çiftçi, gıda denetimlerinin de artırılacağını ifade etti.

Vali Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve terörle mücadele konularında, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının tüm birimleriyle etkili bir mücadele yürütüldüğünü anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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