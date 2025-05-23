Erzurum Valisi'nden Asfalt Üretim Tesisindeki Patlama Açıklaması

Erzurum Valisi'nden Asfalt Üretim Tesisindeki Patlama Açıklaması
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Patlamanın sebebi ve meydana gelen hasar hakkında bilgiler veren Çiftçi, yaralıların durumu ve olay sonrası yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirdi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi,asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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