Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 yaşındaki Eyşan Duru'yu makamında misafir etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de yaşayan ve memleketi Erzurum'a vali olmayı hayal eden 8 yaşındaki Eyşan Duru'yu makamında misafir etti.

Kocaeli'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Duru, memleketi Erzurum'a vali olma hayalini her fırsatta voleybol öğretmeni Kamil Çavdar'la paylaştı.

Öğrencisine sürpriz yapmak isteyen Çavdar, Erzurum Valiliğini arayıp durumu anlatarak randevu talebinde bulundu.

Aslen Erzurumlu olan Duru ve ailesini makamında misafir eden Çiftçi, sıla hasreti çeken Duru'ya vali olmanın eğitim sürecini anlattı ve önemli tavsiyerlerde bulundu.

Vali Çiftçi, ziyaret sonunda Duru ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.