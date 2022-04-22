Erzurum Valisi Memiş, Yavi katliamının yaşandığı mahallede iftar yaptı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, terör örgütü PKK mensuplarının 5'i çocuk 33 kişiyi kurşuna dizerek katliam yaptığı Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde, şehit yakınlarıyla orucunu açtı.

Ramazanın her gününü halkın içinde vatandaşlarla geçiren Vali Memiş, ilk olarak göreve yeni başlayan Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'a "hayırlı olsun" dileklerinde bulunup daha sonra Yavi Mahallesi'ne hareket etti.

Mahallede vatandaşlarla görüşen Vali Memiş, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Şehit yakınlarıyla iftarını açan Memiş, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle bu tür programlara katılamadıklarını ifade eden Memiş, bu sene vatandaşlarla iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bugün de Çat'ın Yavi Mahallesi'nde olmak istediklerini çünkü burada 33 şehidin hatırasının bulunduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayda burada bulunmak, şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha okuyarak haberdar etmek istedik. Şu anda da kahraman ordumuz Pençe Kilit Harekatı için Irak'ın kuzeyindeler. Sınır ötesi harekata başladılar. Yüce Allah onların ayağına taş değdirmesin, onları korusun. Bu vesile ile 2 şehidimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim biz memleketin her tarafını seviyoruz. Sizlere hizmet etmek için varız. Sizlerin hizmetinde, bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hiç ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede olmaya büyük gayret sarf ediyoruz. Kamu hizmetlerini bütün vatandaşlarımıza seferber etmeye büyük gayret gösteriyoruz."

Vali Memiş, iftar sonrasında Yavi Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İftar programına, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve şehit yakınları eşlik etti.