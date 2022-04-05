Erzurum Valisi Memiş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Vali Memiş, kutlama mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu belirtti.

Halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan AA'nın o günkü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne kadar kadro ve teknik donanımıyla büyük ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağının ilk adresi olmuştur. Sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanında sayılı haber ajansları arasında yerini bulan Anadolu Ajansı, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası platformlarda da varlığını hissettirmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren ve çatışma ortamlarında dahi canlarını riske atarak, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kamuoyunu doğru, ilkeli, sağlıklı ve objektif şekilde aydınlatması takdire şayandır."

Memiş, bugüne kadar başarılı çalışmalarını takdirle izledikleri milli ajansın, bundan sonraki çalışmalarını da artırarak sürdüreceğine, ülkenin ve bölgenin gür sesi olmaya devam edeceğine yürekten inandığını vurgulayarak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.