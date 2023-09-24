Erzurum Valisi Çocuk Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye İlçesi'nde bulunan (ÇODEM) Çocuk Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Çocukların kaldığı yerleri gezen ve onlarla ilgilenen Vali Çiftçi, gençlerle masa tenisi oynadı ve yemek yedi. Genç müzisyenler ise güzel türkülerle misafirlere hoş bir akşam yaşattı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye İlçesi'nde bulunan (ÇODEM) Çocuk Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Çocukların kaldığı yerleri gezen ve onlarla tek tek ilgilenen Vali Çiftçi, gençlerle masa tenisi oynadı ve hep birlikte yemek yedi. Daha sonra genç müzisyenler, gitar eşliğinde söyledikleri birbirinden güzel türkülerle misafirlere hoş bir akşam yaşattı. Ziyarete; Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti. - ERZURUM