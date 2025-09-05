Erzurum Valisi Çiftçi, Şehir Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların başvurduğu ve günlük ortalama 10 bin hasta başvurusunun gerçekleştiği hastanede sunulan sağlık hizmetlerini inceledi.

Hastanenin çeşitli birimlerinde yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, daha sonra sünnet olan çocukları ve üroloji servisindeki hasta ve yakınlarını da ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Bu sırada üroloji servisinde Ardahan'dan gelen bir hastanın böbreklerinden çıkarılan taşları gören Çiftçi, şaşkınlığını gizleyemedi.

Kutu içerisinde eline aldığı taşları inceleyen Çiftçi, "Şimdi böbrekten çıkan taş bu mu?" şeklinde hekimlere soru sorarak çok şaşırdığını ifade etti.

Hastanenin Üroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Karabulut da Çiftçi'ye Ardahanlı hastadan çıkarılan 5 santimlik taşın bir bütün olduğunu ve parçalanarak çıkarıldığını söyledi.

Hasta ve yakınları da Vali Çiftçi'ye hastanedeki sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastane başhekimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.