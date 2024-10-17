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Erzurum Valisi Çiftçi, Meteoroloji Hava Radar Mevzi'ni İnceledi

Erzurum Valisi Çiftçi, Meteoroloji Hava Radar Mevzi'ni İnceledi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, meteorolojik uyarı yayımlayan Meteoroloji Hava Radar Mevzi'nde incelemelerde bulundu. 7 gün 24 saat hizmet veren radar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 7 gün 24 saat esasına göre hava şartlarını takip edip meteorolojik uyarı yayımlayan Meteoroloji Hava Radar Mevzi'sini inceledi.

Vali Çiftçi, beraberindeki vali yardımcıları, kaymakamlar ve Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş ile Meteoroloji Hava Radar Mevzi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden brifing alan Çiftçi, çalışanlara başarı ve kolaylıklar diledi.

Can ve mal kaybına sebep olabilecek kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek amacıyla Erzurum Kargapazarı Dağı'nda hizmet veren Meteoroloji Radarı, 7 gün 24 saat esasına göre hava şartlarını takip ediyor ve meteorolojik uyarılar yayımlıyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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