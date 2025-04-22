Erzurum Valisi Çiftçi'den kamu kurumlarına CİMER performansı uyarısı Açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuruların cevaplandırılması konusunda şehrin 79. sırada olduğunu belirterek, kamu kurumlarının yöneticilerini konuyla ilgili uyardı.

Vali Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Burada konuşan Çiftçi, yılın ikinci toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 25-26 Nisan'da etkinlikler olacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılış törenine katılamayacağını söyledi.

Kentteki yatırım ve projelere değinen Çiftçi, "İlimizde 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 544 yatırım projesi mevcuttur. Bunların proje tutarı 112 milyar 542 milyon 329 liradır. 544 kamu yatırımı projesinden 4'ü tamamlanmış, 399'u devam ediyor, 109'u ihale aşamasına gelmiş, 32'sine ise henüz başlanmamıştır." dedi.

"Bu konunun üzerinde hassasiyetle duralım"

Konuşmasında katılımcılara sunum yapması için önceliği CİMER Erzurum Bölge Müdürlüğüne verdiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çünkü bazı konularda kendimize çekidüzen vermemiz gereken hususlar var. CİMER'e yapılan başvurular, bunların cevaplandırılması, geri dönüş sağlanmasında ilimiz 79. sırada. Biraz daha gayret edersek 81. sıraya inmiş olacağız, bunu bir ironi olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu konuda bütün kurumlarımızın üzerine düşeni yapmalarında, kısa sürede kendilerine gelen müracaatları değerlendirip cevapları da vatandaşa en güzel ve doyurucu şekilde vermelerinde fayda var. Bu konuda bütün kurumlarımıza hatırlatmak istiyorum, bu konunun üzerinde hassasiyetle duralım."

Sunumlarla devam eden toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.