Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Arasında Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erzurum Valiliği ile Atatürk Üniversitesi arasında yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik stratejik işbirliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Çiftçi ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu arasında protokol imzalandı.

Yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik stratejik işbirliği protokolüyle birçok başlıkta ortak çalışmaların yapılması planlanıyor.

İmzalanan protokolle teknoloji ve inovasyon, tarım ve kırsal kalkınma, eğitim, sağlık, çevre ve enerji gibi birçok alanda projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Taraflar, ortak eğitim programları düzenleyerek gençleri ve yerel paydaşları sürece dahil etmeyi planlayarak projelerin izlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için komisyon kuracak.

Vali Çiftçi, bu işbirliğinin şehirdeki kalkınma projelerine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Protokolün önemine dikkati çeken Çiftçi, "Erzurum, sahip olduğu potansiyeliyle birçok alanda öncü bir şehir olma yolunda ilerliyor. Valiliğimizin koordinasyon gücü ile Atatürk Üniversitemizin bilgi birikimi ve tecrübesini birleştirerek bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendireceğiz. Ortak akıl ve uyumla Erzurum'u daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü projelere imza atacağız"

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu da protokolün Erzurum'un gelişimi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Protokolün, üniversite ile kamu işbirliğinin en güzel örneklerinden olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi olarak, sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil bölgenin kalkınmasına yönelik projelerle de sorumluluk alıyoruz. Bu protokol ile akademik bilgi birikimimizi ve bilimsel tecrübemizi, Erzurum Valiliğinin koordinasyon gücüyle birleştirerek daha güçlü projelere imza atacağız. Bu işbirliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."