Üye Girişi
Haberler
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Ülkesini yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var

Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Arasında Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Arasında Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valiliği ile Atatürk Üniversitesi, yerel ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik stratejik bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yapmayı ve gençleri sürece dahil etmeyi hedefliyor.

Erzurum Valiliği ile Atatürk Üniversitesi arasında yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik stratejik işbirliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Çiftçi ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu arasında protokol imzalandı.

Yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik stratejik işbirliği protokolüyle birçok başlıkta ortak çalışmaların yapılması planlanıyor.

İmzalanan protokolle teknoloji ve inovasyon, tarım ve kırsal kalkınma, eğitim, sağlık, çevre ve enerji gibi birçok alanda projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Taraflar, ortak eğitim programları düzenleyerek gençleri ve yerel paydaşları sürece dahil etmeyi planlayarak projelerin izlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için komisyon kuracak.

Vali Çiftçi, bu işbirliğinin şehirdeki kalkınma projelerine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Protokolün önemine dikkati çeken Çiftçi, "Erzurum, sahip olduğu potansiyeliyle birçok alanda öncü bir şehir olma yolunda ilerliyor. Valiliğimizin koordinasyon gücü ile Atatürk Üniversitemizin bilgi birikimi ve tecrübesini birleştirerek bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendireceğiz. Ortak akıl ve uyumla Erzurum'u daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü projelere imza atacağız"

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu da protokolün Erzurum'un gelişimi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Protokolün, üniversite ile kamu işbirliğinin en güzel örneklerinden olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi olarak, sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil bölgenin kalkınmasına yönelik projelerle de sorumluluk alıyoruz. Bu protokol ile akademik bilgi birikimimizi ve bilimsel tecrübemizi, Erzurum Valiliğinin koordinasyon gücüyle birleştirerek daha güçlü projelere imza atacağız. Bu işbirliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
img

İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
img

Ülkesini yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
img

Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babası yeni bir iddia ortaya attı
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası

Son Dakika Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.