Erzurum Valiliği'nden Ölü Hayvan Görüntüleri Açıklaması

Erzurum Valiliği, bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarından ölü hayvanların görüntülerinin paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, paylaşılan görsellerin, 12 Kasım 2025 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait hayvan bakımevinde, hastalık nedeniyle ölen hayvanların, usulüne uygun şekilde gömülmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Döküm Alanı'na götürülmesine ilişkin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konunun ilgilisi ve yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, ölüm raporlarıyla birlikte getirilen hayvanların gömü işlemine hazırlık sürecinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından görüntülendiği, doğal yollarla öldüğü belirlenen hayvanların mevzuata uygun şekilde gömü işlemlerinin yapıldığı ve tamamlandığı ifade edilmiştir. Erzurum il genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması işlemleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında 24 saat esasına göre yürütülmektedir. Bakımevine getirilen sahipsiz sokak hayvanlarına yapılan muayene sonucunda, teşhis, tedavi, aşılama, rehabilitasyon, parazit mücadelesi, kısırlaştırma, besleme, barındırma, kimliklendirme ve mevzuatta belirtilen diğer işlemler gerçekleştirilmektedir. Bulaşıcı veya ağır hastalık tespit edilen hayvanlar ise karantina alanına alınmaktadır."

Kentteki bakımevlerinin denetlemelerinin de kanuna ve ilgili mevzuata göre hassasiyetle yapıldığı belirtilen açıklamada, konunun ayrıntılı şekilde araştırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.