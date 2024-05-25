Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu

Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın sürdüğü kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

Erzurum- Tekman kara yolundaki Palandöken Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

Bu arada bölgede açan bahar çiçekleri de dolu altında kaldı.