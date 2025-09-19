Erzurum'un Yeni Emniyet Müdürü, Önleyici Polislik Hizmetlerine Önem Verecek

Erzurum'un yeni Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte önleyici polislik hizmetlerine önem vereceklerini bildirdi.

Tüm birimlerden katılan ekiplerle kent merkezinde belirlenen güzergahlarda oluşturulan noktalarda güven ortamının sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerin gerçekleştirildiği 3 saat süren huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten İl Emniyet Müdürü Karaburun, görev yapan polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

Bazı noktalardaki denetimlerde vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, sürücülere de kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Karaburun, AA muhabirine, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet personelinin gözünü kırpmadan 7 gün 24 saat azim ve kararlılıkla görev yaptığını söyledi.

Uygulamaların devam edeceğini belirten Karaburun, "Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde trafik, narkotik ve asayiş ekiplerimizle uygulama yapıyoruz. Erzurum güvenli bir şehir, bu noktada geldiğim günden beri yaptığım tespitlerde gayet iyi bir noktada olduğumuzu gördüm. Amacımız güvenliğimizi daha üstlere çıkarmak ve bu noktadaki çalışmalarımızı her gün artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Karaburun, proaktif polisliğin emniyet için önemli bir yöntem olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proaktif polislik, ön alan, suçlar oluşmadan önleyen, güvenlik algısını, toplumun tüm noktalarında hakim kılan ve güçlendiren bir polislik yöntemi. Bununla ilgili Erzurum'umuz da ciddi çalışmalar yapacağız. Amacımız vatandaşımızın suçla tanışmadan önleyici polislik kapsamında zararları oluşmadan suçu önlemek. Bunun için önemli çalışmalarımız olacak, benzer şok uygulamalarımız zaman zaman şehrimizin farklı noktalarında devam edecek. Vatandaşlarımızın daha huzurlu yaşamlarını sürdürmeleri için sürekli sahada olacağız. Her gün bir önceki günden daha huzurlu olsun arzusu ve hedefiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir Erzurum'da yaşamalarını arzu ediyoruz, bunun için önleyici hizmetlere ağırlık vereceğiz."