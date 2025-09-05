Erzurum'un Yaz Turizmi Hareketliliği, Turizmcileri Sevindiriyor

Kış sporları merkezi Erzurum'un "başkent" ünvanları ve serin havasıyla yazın yaşadığı hareketlilik turizmcileri mutlu etti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilen Erzurum, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Bu yıl aldığı "başkent" ünvanlarıyla kentte özellikle yaz sezonunda kültür, sanat, gastronomi ve spor alanlarında kapsamlı etkinlikler düzenlendi.

Serin havasıyla yaz sezonunu dolu dolu geçiren ve çok sayıda turiste ev sahipliği yapan şehirdeki hareketlilik, turizmcileri sevindirdi.

"Etkinlikler şehrimize ayrı katkı sağladı"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, kent turizminde hem kış hem de yaz sezonunda iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Birçok organizasyonun yapıldığına dikkati çeken Şenol, etkinliklerin şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Özellikle yabancı ülkelerden gelen misafirlerin sosyal medyada yaptığı tanıtımların büyük faydasını gördüklerini anlatan Şenol, turizm sektöründe sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, bazı gelişmelerin yavaş yavaş ilerlediğini ve kentin bu anlamda iyi pozisyonda bulunduğunu ifade etti.

Tanıtımların kış turizmine de katkısının şimdiden görüldüğünü vurgulayan Şenol, şunları paylaştı:

"Şu an ocak ve şubat ayında kış turizmiyle alakalı otellerle görüşmemiz neticesinde rezervasyonların başladığını, özellikle Türk devletlerinden rezervasyon aldıklarını söylüyorlar. Erzurum sadece kış turizmiyle değil, aynı zamanda yaz turizmiyle de artık anılıyor. Özellikle birçok yeni destinasyonun açılması, yatırımcının da şehrimize gelmesine vesile oluyor.

Şu an şehrimizde iki büyük kurumsal otelin de yapılacağını duyuyoruz. Bunlar büyük yatırımcı. Büyük yatırımcılar ışık görmedikleri yere hiçbir zaman yatırım yapmazlar. Bizler de bir turizm paydaşı olarak, yıllar geçtikçe katbekat Erzurum olarak yaz turizmi, kültür turizmi, doğa, macera ve kış turizminde üstüne koyduğumuzu görüyoruz."

"Özellikle bunaltıcı sıcaklarda şehrimizi tercih ediyorlar"

Şenol, birlik olarak özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinde her yıl tur operatörlerini ziyaret ettiklerini ve bunun da meyvelerini almaya başladıklarını aktardı.

Erzurum'un yaz aylarında artan turizm potansiyeline değinen Şenol, "Erzurum, haziran, temmuz ve ağustos aylarında özellikle dışarıda yaşayan Erzurumluların tercih ettiği bir yer konumundaydı. Ama artık bakıyoruz ki insanlar yazın 40 derece, 50 derece bunaltıcı sıcaklardan kaçıp gelmek için özellikle şehrimizi tercih ediyorlar. Çünkü şehrimiz gerçekten bir yayla havasında. Akşamları serin oluyor. İnsanlar da yazın özellikle bunaltıcı sıcaklarda şehrimizi tercih ediyorlar." diye konuştu.