Erzurum'un Yakutiye İlçesine Yeni Ortaokul İnşa Edilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, hayırsever desteğiyle Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 24 derslikli bir ortaokul yapacak. Proje için protokol Bahçeşehir Okulları ile imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayırsever desteğiyle Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 24 derslikli ortaokul inşa edileceğini bildirdi.

MEB'in açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ile Bahçeşehir Okulları AŞ arasında, Yakutiye'de 24 derslikli ortaokul yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlık'ta düzenlenen törende, protokole MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel imza attı.

Ortaokulda, saha tanzimi, istinat duvarı gibi tüm altyapı işleri ve çevre düzenlemeleri de yapılacak. Proje, Bakanlığın tip projeleri ya da onaylı özel projesine uygun şekilde hayata geçirilecek.

Tamamlanan okul binası, Bakanlık adına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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